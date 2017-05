Soome valitsus asus müüma Neste aktsiaid

Soome valitsus asus vähendama riigi osalust naftatöötlemis- ja müügifirmas Neste ning energiafirmas Vapo.

Soome valitsuse eelmise nädalal lõpus avaldatud lisaeelarves on kirjas, et Neste ja Vapo osalust vähendatakse praeguselt 50,1 protsendilt 33,4 protsendini. 33,4 protsenti on miinimum, millega riigil on mõlemas ettevõttes tähtsate otsuste tegemisel sõnaõigus.

Uudis ei tulnud turgudele üllatusena, sest Soome valitsus oli juba varem vähendanud omandust mõlemas firmas 33,4 protsendini ning ülejäänud aktsiad andnud üle riigi arenguettevõttele Vake. Vake ülesanne on aktsiad maha müüa.

Soome ärilehe Kauppalehti hinnangul võiks mõlema firma aktsiatest sellisel suurel määral olla eelkõige huvitatud institutsionaalsed investorid.

Ettevõtte Inderes analüütik Petri Gostowski ütles ajalehele, et sellise suure koguse müümine tähendab ka, et ilmselt on müügihind praegusest hinnatasemest mõnevõrra madalam. "Suurt aktsiapakki on raskem müüa ja hind on seetõttu vastav," ütles ta.