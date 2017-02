Soome valitsus otsustas mootorratta- ja paadimaksu kehtestamisest loobuda. Peaminister Juha Sipilä sõnul oleks nendest saadav tulu eesmärgist väiksem.

Et maksude kasutegur oleks väike, ei viida neid ellu, teatas Sipilä Yle Uustiste vahendusel.

Soome kõigi valitsuserakondade parlamendifraktsioonide esimehed toetasid juba eelmisel reedel mootorrattamaksust loobumist. Kõige jõulisemalt olid selle maksu vastu Põlissoomlased.

Põlissoomlaste erakonna esimees Timo Soini ütles veel teisipäeval paadimaksu kohta, et see on valitsuse programmis sees ja selle ärajätmise peavad koalitsioonierakonnad omavahel kokku leppima.

Suurte paatide maksustamine tuli algselt valitsusprogrammi Põlissoomlaste ettepanekul.