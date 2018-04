Soome valitsuse plaan: tööd oleks lihtsam leida, aga ka kaotada

Soome järgmise aasta eelarvekõneluste üks eesmärk on tööhõive suurendamine. Plaanide elluviimine tähendaks, et ettevõttel oleks lihtsam töötajaid palgata, aga ka neist vajadusel vabaneda.

Juha Sipilä juhtiva valitsuse üks peamisi eesmärke on tõsta hõive määr 72 protsendini. Yle kirjutab, et praegused märgid näitavad, et see eesmärk täidetakse või isegi ületatakse, sest kasvu toetama majanduse üldine kasv.

Valitsuse plaan on muuta ettevõtetele uute töötajate palkamine paindlikumaks, et rohkem inimesi tööd saaks. Teisalt tähendab see, et need tööd ei pruugi pikalt kesta.

Viimaste ettepanekute kohaselt saab ettevõte, kes tahab tööle võtta alla 30-aastast vähemalt kolm kuud ilma tööta olnud isikute, teha seda nii, et ei pea tähtajalise lepingu sõlmimisel seda millegagi põhjendama. See tähendab, et noori inimesi on lihtsam palgata, kuid üsna tõenäoliselt nad tähtajatut töölepingut ei saa.

Samuti plaanib valitsus seadusemuudatust, mis muudaks alla 20 töötajaga väikeettevõtete jaoks lihtsamaks inimeste vallandamise nn isiklikel põhjustel, olgu selleks siis hooletus või sobimatu käitumine. Rahandusministeeriumi andmetel on alla 20 töötajaga ettevõtteid Soomes umbes 270 000.