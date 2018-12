Soome-Vene tuumaelektrijaama valmimine lükkub nelja aasta võrra edasi

Viibimine seab halba valgusesse Soome elektritootja Fortumi, kes koos Venemaa riikliku tuumaenergiakompaniiga Rosatom kuuluvad Fennovoima konsortsiumisse, kes peaks ehitama Hanhikivi tuumajaama. Mõlemad ettevõtted rääkisid, et projekt käivitub tähtaegselt, kuna tehnoloogia on juba päriselt testitud.

Fennovoima teatas vahetult enne jõulupühi, et Hanhikivi 1 tuumajaam peaks nüüd alustama ärilist tegevust 2028. aastal ehk neli aasta pärast esialgset tähtaega. Soome parlament kiitis projekti heaks aastal 2010.

Juba 2017. aastal hoiatas konsortsium, et Rosatomil on probleeme Soomes ehituseks heakskiidu saamisel seoses Soome legendaarselt karmi turvalisuseregulaatoriga.

Teine Soome tuumaelektrijaamaprojekt Olkiluoto 3 peaks ehitatama Prantsusmaa Areva ja Saksamaa Siemensi poolt, kuid see on veninud juba enam kui kümme aastat, mis on viinud mitmete kohtuvaidlusteni ja kallinenud kolm korda üle eelarves ette nähtu.