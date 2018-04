Soomes hakkab veel enne suve tegutsema koertelaenutuse teenus

Enne suve alustab Soome lemmikloomapoe Musti ja Mirri poolt koerte Airbnb ehk koertelaenutuse teenus, kirjutab Helsingin Sanomat.

Kui rootslane David Rönnberg liigub samas suunas ettevõttega, algavad muutused. Ta ostis kolm nädalat enne Musti ja Mirri juhatuse esimeheks asumist oma elu esimese koera.

Ta on varemgi raskustes ettevõtteid paremusele pööranud. Nüüd vastutab Rönnberg kaupade internetis müügi eest. Ettevõttel on poed nii Soomes (122), Rootsis (125) kui Norras (17).

Soomes kasvab e-äri kenasti ja Soome poodidel läheb hästi, kuid Rootsi äri on nõrk.

„Peame Rootsis ja Norras tegema sama mis Soomes,“ ütles ta.

Kõigepealt peab ta vähendama kulusid ja lihtsustama organisatsiooni. Ta ei tea veel, kas kavatseb ka börsilt raha kaasata, kuid ei välista seda võimalust. Ettevõtte suurim omanik on erakapitalifirma EQT Mid Market, mis kuulub Rootsi Wallenbergide perekonnale.

Rönnberg soovib, et internetimüük moodustaks Musti ja Mirri müügist 25 protsenti võrreldes praeguse seitsme protsendiga.

„Kõik teavad, et meie probleemid on veebis,“ ütles ta. Tema unistus on, et Musti ja Mirri oleks koht kus lemmikloomaomanikud ostavad lemmikloomatoitu, varustust ja ka teenuseid. Viimast tahab ta veel enne suve käivitada koerte Airbnb näol, mis viiks kokku reisivad koeraomanikud ja inimesed, kes soovivad endale ajutiselt koera.