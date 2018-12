Soomes koidab ajalooline hetk - Alko poed on ka jõululaupäeval lahti

Jõuluaupäeval on Alko poed avatud kella üheksast hommikul keskpäevani. Samadel kellaaegadel on Alko poed lahti ka aasta viimasel päeval, vahendas Yle.

Tavapäevadel on Alko poed pärast seadusemuudatust olnud lahti kella 21-ni varasema kella 20 asemel.

Eelmise aasta detsembris Soome parlamendi poolt heaks kiidetud alkoholiseaduse muudatused tõid kaasa mitmeid muutusi senises üsna ranges alkoholipoliitikas.

Kõige olulisemaks muudatuseks oli see, et toidupoed ja bensiinijaamad said loa müüa senisest kangemat kergemat alkoholi ehk lubatud alkoholisisalduse mahuprotsent tõusis senise 4,7 pealt 5,5 protsendini. Soome kõnekeeles tähendas muudatus seda, et nn nelosolut jõudis tavapoodidesse. Sellest kangemat alkoholi saab aga endiselt osta vaid Alko poodidest.

Alko poodide ärijuht Kari Pennanen nentis, et möödunud aasta on olnud riigiettevõtte jaoks huvitav. Tavapoodide konkurentsivõimelisemaks muutumisele on Alko vastanud poodidevõrgustiku arendamise ning tootevaliku suurendamisega.