Soomes küsis arst kuupalgaks 12 500 eurot

Palju räägitud Soome arstide põuas tuuakse äärmusliku näitena arsti, kes käib ääremaale tööle lennukiga, kuid tööjõupuudus ja suured palgasoovid võivad varsti olla ajalugu, kirjutas soomlaste Taloussanomat.

Tervisekeskuste kunagine suur arstipõud on leevenemas, kuid kohati on puudus endiselt terav, vahendab Äripäev. See peegeldub ka palgaerinevustes. Soome Arstide Liidu tööturu-uuring näitab, et pikk ja põhjalik koolitus ning vastusrikas töö ei taga tipp-palka kõigile arstidele.

Palgaskaala alumises otsas olevad arstid, kellel on alla kolmeaastane töökogemus, teenivad kuni 4500 eurot kuus. Regulaarse tööajaga teenitav suurim tasu ulatub vähemalt 7200 euroni. Kui tervisekeskuse arst on töötanud rohkem kui 25 aastat, võib tema palk tõusta kuni 9500 euroni.

