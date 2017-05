Soomes läheb firmadel karmiks: aastaaruandega viivitajad visatakse registrist välja

Soomes on ligi 70 000 ettevõtet äriregistrile võlgu majandusaasta aruandeid, kohati isegi mitme aasta jagu. Nüüd hakkab register aruannete varjajate suhtes karmi kätt rakendama: kui aruanne õigeaegselt ei laeku, visatakse firma registrist välja, mis lõpetab ühtlasi ka selle kogu ametliku majandustegevuse.

Soome patendi- ja registrivalitsus (Patentti- ja rekisterihallitus, PRH) kirjutas oma mai kuukirjas, et mai lõpus saadetakse kõigile aruandevõlglastele meeldetuletuskiri. Kes seda tähele ei pane, lendab registrist minema, vahendas Kauppalehti.

Soome äriregister ei kõhkle ka tegutseva ettevõtte suhtes selle registrist eemaldamise menetluse alustamisest, kui aastaaruanded õigeaegselt esitamata. PRH teatel on majandusaasta aruanded ühed tähtsamad infoallikad ettevõtete tervise kohta, seda infot vajavad nende kliendid, partnerid, töötajad, tarnijad. Aastaaruaande esitamata jätmine räägib tihti ettevõtte kehvast olukorrast, märkis ajaleht.

Ähvardus registrist kustutada põhineb PRH teatel seadusel.

Registrivalitsus märkis, et registrist kustutamine tähendab, et ettevõte ei saa enam tegeleda majandustegevusega. Mis omakorda tähendab, et kõik tegevus tuleb peatada ning vara tuleb loovutada omanikele, mis toob viimastele kaasa tõenäoliselt tulumaksukohustuse.