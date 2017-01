Satakunta päästeteenistuse pilt Pori tehasepõlengust, mida on kustutamas 150 tuletõrjujat ja 30 autot.

Satakunta päästeteenistuse pilt Pori tehasepõlengust, mida on kustutamas 150 tuletõrjujat ja 30 autot. facebook.com/satpel

Soomes Pori linnas põleb Huntsman Pigmentsi kemikaalitehas; kontrolli alt väljunud tulekahjuga võitleb üle 150 tuletõrjuja.

Varahommikul süttinud tehasehoone põlengut on kustutamas 30 ekipaaži, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Tehase elektrilistest filtritest alguse saanud põleng levis kiiresti ventilatsioonitorustike ja koridoride kaudu mujale hoonesse. Kustutustöid raskendab tugev tuul.

"Tulekahju ei ole praegu kontrolli all, see on levinud katuselt ka siseruumidesse. Praegu ei oska hinnata, millal tulekahju kustutatud saab," rääkis Yle-le päästetööde juht Petri Vallin Satakunta maakonna päästeteenistusest.

460 töötajaga Huntsmani tehasest öeldi Yle-le, et õnneks pääses öövahetus enne tulekahju levimist tehasehoonest välja ning hommikust vahetust enam tööle ei lubatud.

Tehas valmistab titaandioksiidi, mis on kasutusel värvide, plastiku ja paberi tootmisel. Põlevas tehaseosas Yle teatel kemikaale ei ole ja plahvatuseohtu ka mitte.

Pori linna kohal levib tehasepõlengu tagajärjel must suitsupilv. Kohalik päästeteenistus palub elanikke aknad sulgeda.