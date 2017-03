Soomes otsitakse taas autoehitajaid - ka eestlased on teretulnud

Soomes käivitus Mercedeste koostetehase järjekordne suur värbamiskampaania; tuhandele töökohale on oodatud kandideerima ka soome keele oskusega eestlased.

Uusikaupunki linnas asuv Valmet Automotive'i koostetehas annab praegu tööd 2300 inimesele. Täna alanud kampaaniaga tahab Valmet värvata veel tuhat töötajat.

Valmeti Automotive'i pressiesindaja Mikael Mäki sõnul on ettevõtte värbamiskampaania sihitud ennekõike Soome tööturule. "Kui see kampaania ei anna tulemust, on meil paar varuvarianti. Kõige viimane variant on, et proovime värvata töötajaid välisriikidest," ütles ta.

See aga ei tähenda Mäki sõnul, et tehasesse ei saaks eestlased tööle kandideerida. "Eestlased võivad kandideerida, kui oskavad soome keelt ja meile teadaolevalt on see üsna levinud oskus," ütles Mäki.

Uusikaupunki tehases töötab Mäki sõnul juba praegu mitme eri rahvuse esindajaid, nende seas kümneid eestlasi.

Sügisel käivitunud eelmise värbamiskampaania, mis oli samuti suunatud Soome tööturule, tõi Valmetile 500 vakantsele kohale 2400 avaldust ning päris paljud neist saadeti samuti välismaalt.

Valmet Automotive'i tehases koostatakse Mercedes-Benz GLC linnamaastureid. Täna teatas ettevõte, et nõudlus autode järgi on oodatust suurem, mistõttu uute töötajate värbamiskampaania tehaksegi algul plaanitust mahukam.

Värbamiskampaanial on ka oma lehekülg.