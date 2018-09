Soomes pankasid tabasid tehnilised probleemid. Maksed on aeglased, kontoinfot ei näinud

OP kommunikatsioonidirektori Tuuli Kousa ütles, et maksete venimise põhjuseks on tehniline probleem.

Pank teatas Twitteris vahetult enne kella 10t, et maksete venimine on läbi, kõik maksete summad on kantud kontodele.

Ka Nordeal oli tehniline probleem, kuid see mõjutas osasid mobiilipanga teenuseid. Kunded kogesid seda nii, et nad ei näinud üldse kontoinfot või jäi andmete näitamine venima.

Pank teatas, et internetipank töötab tavapäraselt ja seal on kontoinfo õige seis näha.