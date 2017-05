Soomes rikastunud kibelevad põlluarendusi tegema

Soomes raha teeninud inimesed helistavad ja pakuvad, et arendaks põllulapile 250 korterit, kirjeldas Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi.

Vähi ütles eile kinnisvaraarenduse konverentsil, et põlluarendused on taas kõne alla tulnud, kirjutab Äripäev. Ta nentis, et põlluarendus iseenesest ei ole halb, sest kõik praegused populaarsed asumid Pelgulinnas ja Kristiines on kunagised põlluarendused.

Küll aga on huvitav, kes praegu kinnisvaraarenduse vastu huvi tunnevad. "Vahel öeldakse, et need on taksojuhid. Ei, need ei ole taksojuhid. Need on tavalised inimesed, ilma varasema kinnisvaraarenduse kogemuseta. On tulnud peale tohutu optimism. Näiteks helistatakse ja öeldakse, et oleme siin Soomes nüüd raha kokku ajanud ja tahaks hakata arendama. Meil on siin Tallinna lähedal üks põld. Mis sa arvad, teeks sinna kohe 250 korterit?" rääkis Vähi.

