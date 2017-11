Soomlane ei tule enam üle lahe odava alkoholi järele

Lahja alkoholi aktsiisitõus tekitab peale maapoodide muret ka sadama ümbruses asuvatele alkoholikauplustele, mille klientide hulk on varasemast märksa väiksem. Soome meedia on Eesti aktsiisitõusust korduvalt kirjutanud kui Soome ja Eesti õlle hinna ühtlustajast ning see on põhjanaabrite ostuharjumustele pitseri vajutanud.

Sadama juures asuva SuperAlko poe koridorid pole küll päris tühjad, kuid juhataja sõnul on klientide hulk suvest alates märgatavalt vähenenud. „Varsti hakkavad laevad väljuma, varem oli meil sel ajal pood täis,” nentis poe juhataja Imre Poll. Klientide arvu vähenemist näitab seegi, et varuks ostetud alkohol pole siiani müüdud. „Enne aktsiisitõusu ostsime lao lahjat alkoholi täis. Iga arvutuse järgi peaksid need varud praeguseks müüdud olema, aga ei ole,” sõnas Poll.