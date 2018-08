Soomlane nimega Saarimaa sai haledalt petta ja kaotas üle 20 miljoni euro

Grupp Tai pettureid suutsid veenda Saarimaad investeerima 5564,4 bitcoini (väärtus oli sel ajal umbes 20,6 miljonit eurot). Tegelikult tegid petturid krüptoraha kohe pärisrahaks ja pistsid endale taskusse.

Saarimaa arvas, et saab aktsiaid kolmes firmas ja lisaks veel ka ühes Tai kasiinos. Talle lubati ka krüptoraha nimega „Dragon coin". Petturid viisid mehe isegi kasiinosse tuurile. See juhtus eelmise aasta juulis. Mees jäi ootama tulemusi ja lubatud pudrumägesid, aga neid ei tulnud. Ta esitas kaebuse ning viimased kuus kuud on Tai politsei juhtumiga ka tegelenud.

Üheks väidetavaks petturiks on Jiratpisit "Boom" Jaravijit. Temaga on seotud pangakonto, kuhu raha liikus. Jaravijit on näitleja ning ta vahistati väidetavalt Bangkokis otse filmivõtetelt. Tema kaks lähisugulast, kellest üks põgenes USAsse ja teine on end kohe-kohe võimudele üle andmas, on ka asjaga seotud.

Bitcoini pettuses osales väidetavalt veel kuus inimest, keda plaanitakse vahistada. Härra Saarimaa võib isegi mingi raha tagasi saada, aga vaevalt ta enam Tai ärimehi usub.