Soome ettevõtjad püstitavad Vaalimaa piiripunkti naabrusse 40 miljonit eurot maksva ainult kauplustest koosneva küla, et püüda Vene kaubaturiste.

300 meetri kaugusele Vaalimaa piiripunktist kahe hektari suurusele maatükile rajatava outlet-tüüpi kauplustest koosneva küla ehitus algab tänavu.

Zsar Outlet Village'i nime kandva küla esimene faas on plaanitud valmima järgmisel aastal. See sisaldab 65 kauplust ja toitlustuskohta.

Küla arendajatel on juba lepingud kaupluste avamiseks selliste ettevõtetega nagu Nike, Hugo Boss, Guess ja Le Creuset. Kokku on ettevõtte teatel renditud või reserveeritud 80% küla esimese faasi kokku 12 000 ruutmeetrisest äripinnast.

Vaalimaa piiripunkti läbib aastas 2,5 miljonit venelast; teistest, kuni saja kilomeetri kaugusel asuvatest Vene-Soome piiripunktidest käib üle piiri veel 4,2 miljonit venelast.

Kauplusteküla asutajad tsiteerivad uuringuid, mille kohaselt 70% Vene turistide peamine eesmärk välismaa külastamiseks on kaubareis. Seega peaks külal kliente jaguma, seda enam, et järgmisel aastal on Vaalimaa piiripunkti valmimas ka uued maanteed Peterburist ja Helsingist.