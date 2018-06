Soomlased hakkavad 16,5 miljoni euro eest ehitama Eesti Raudtee uut liiklusjuhtimissüsteemi

Lepingu partner Mipro Oy on Soomes tegutsenud juba üle kahekümne aasta raudteesüsteemide ning -ohutuse valdkonnas, antud leping aga on ettevõtte jaoks esimene siinpool lahte. „Mipro eesmärk on laieneda rahvusvaheliselt. Antud samm läheb suurepäraselt kokku meie strateegiaga ning meil on hea meel läbi koostöö jagada oma kogemust raudteeohutuse valdkonnas ka siinpool lahte," kommenteeris Mipro tegevjuht Juha Nurmi.

Mullu sügisel kinnitas AS Eesti Raudtee juhatus hankemenetluse tulemused ning tunnistas edukaks Mipro Oy pakkumuse Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks. Hankel hinna kalliduse poolest teise pakkumuse esitanud KMG Inseneriehituse AS ja AŽD Praha s.r.o. pöördusid hanke vaidlustamiseks VAKO-sse, Tallinna Halduskohtusse, Tallinna Ringkonnakohtusse ning lõpuks jõudis vaidlustus ka riigikohtusse, kust see saadeti tagasi ringkonnakohtusse. Kõik pädevad instantsid kinnitasid EVR-i seisukohta, et Mipro Oy vastab kõikidele kvalifitseerimise tingimustele ja selle pakkumuse edukaks tunnistamise otsus on õiguspärane. Viimast kassatsioonikaebust riigikohus enam arutlusele ei võtnud.