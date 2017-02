Soomlased kavandavad otsust, mis võib Eestile kõva põntsu panna

Põhjanaabrid kojumineku ootel Foto: Andres Putting

Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing rääkis tänasel Eesti-Läti piirikaubandust tutvustaval üritusel sellest, kui rõõmsad on soomlased, et Eesti otsustas tõsta oluliselt lahja alkoholi aktsiisi. Lisaks on nad ise kaalumas tähtsat muudatust, mis Eestile olulise põntsu võib anda.