Soomlased loodavad leida Pärnu vineeritehasesse töötajaid Ida-Virumaalt

Järgmisel nädalal saab Soome metsa- ja puidutööstuse lipulaeva Metsä Woodi Pärnusse rajatav vineeritehas nurgakivi. Tuleval aastal samal ajal huugab nelja jalgpalliväljaku suurune ettevõte juba ööpäev läbi ja veoautotäite kaupa vineerplaate veetakse iga päev Pärnust Kesk-Euroopasse, enamasti Saksamaale.

Põhjus, miks soomlased teevad 55-miljonilise investeeringu just Pärnusse, peitub ikkagi soovis tööjõukulusid kokku hoida. Metsä Woodi asedirektor Esa Kaikkonen rõhutas küll ka Pärnu soodsat asukohta Euroopa klientide teenindamiseks, kuid sinna kolib just vineeritootmise kesk- ja lõppfaas, mis on kõige tööjõumahukam.