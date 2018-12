Soomlased ostsid Eesti soojustusplaatide tootja

Finnfoami tegevdirektori Henri Niemineni sõnul oli Estplasti omandamine neile mitmel moel kasulik. „Saame nüüd pakkuda klientidele Baltimaades paremat teenust ja laiemat tootevalikut,” märkis Nieminen, et Estplasti hea asukoht võimaldab neil luua Baltikumi turu jaoks ka kauaoodatud vahelao. „Estplastil on oma transpordivõimekus, mille abil korraldatakse edaspidi suurem osa Eesti tarnetest,“ lisas Nieminen.

Soojusisolatsiooni materjalide suurtootja Estplast Tootmine OÜ annab Eestis tööd enam kui 30 inimesele ning ettevõtte enam kui 7 miljoni suurune aastakäive annab Eestis märkimisväärse turuosa.

Estplasti tegevdirektori Ferenc Traksleri sõnul jääb tehingu järel Estplasti senine meeskond samaks.

Estplasti ostmine näitab ühtlasi ka Finnfoami jätkuvat panustamist polümeersetele isolatsioonimaterjalidele. Ettevõte usub, et just nõudlus selliste hallituskindlate ja vastupidavate isolatsioonimaterjalide järele kasvab kiiresti, sest need võimaldavad rajada niiskustehniliselt ohutumaid konstruktsioonilisi lahendusi.

Finnfoamil on Soomes pikaajaline soojusisolatsioonimaterjalide arendamise, tootmise ja tarnimise kogemus.