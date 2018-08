Soomlased pahased: samal ajal kui meie kiirrongide üle alles arutame, teeb Rootsi juba tegusid, et pealinnast saaks lõuna poole 320 km/h

Ka Soomes on kiirrongide teemal palju arutatud, kuid Yle toob välja, et Rootsi on plaanide elluviimisel ning Euroopa liidust rahastuse otsimisel sihikindlam.

Rongiühenduse teema muutus ka Soomes sel nädalal teravamaks, kui valitsus lisas eelarveplaanidesse kiirema ühenduse loomise Helsingi ja Tampere vahel. Turu kiirliini üle on arutatud juba pikemat aega, kuid nüüd ütles valitsus selgelt välja eesmärgi, et Helsingi ja Tampere vahel peaks rongiga saama liikuda vähem kui tunni ajaga.

Rootsi aga on suurlinnade vahel kiirema rongiühenduse rajamiseks astunud selgemaid samme. Nii on alustatud ehitustöid Stockholmist Järna-Linköpingi liinil. See on osa plaanist luua Stockholmi, Malmö ning Göteborgi vahel rongiühendus, kus liikumiskiirus oleks kuni 320 km/h, kirjutab Yle.