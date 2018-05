Pahatihti juhtub, et kolimissoov on suur, aga oma senisest kodust lahti saada osutub närvesöövalt raskeks. Sobiv uus korter oleks justkui saada, aga seda pole võimalik osta, sest enne peab keegi ostma sinult praeguse korteri. Soomlaste rakendus Kodit.io ongi mõeldud eelkõige sellise olukorra lahendamiseks ja sinna on kaasatud tehisintellekt. Soome turul alustati tegevust mullu detsembris, nüüd tuleb tehisintellekt üle lahe Tallinna.