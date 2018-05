Soomlaste arhitektuurisaavutuse marmorfassaad kestis vaid 20 aastat. Renoveerimine maksab 60 miljonit eurot

Alles aastatel 1997-1999 sai Soome arhitektuuriuhkus Helsingis asuv Finlandia maja uue marmorfassaadi. Nüüd vajab hoone värsket fassaadi.

See renoveeritakse aastatel 2021-2024.

Fassaadi renoveerimistööd lähevad maksma kuni 60 miljonit eurot. See on aga alles esialgne hinnang, kuna töö ei alga enne aastat 2021, kirjutab Helsingin Sanomat.

Üksi fassaadi renoveerimise eeluuring läheb Helsingi linnale maksma umbes 300 000 eurot. Finlandia maja fassaadi pindala on umbes 6800 ruutmeetrit.

Kaitsealune Finalandia maja on Alvar Aalto looming.

Helsingi linnavalitsuse projektijuht Merja Ikonen ei soovi kommenteerida 60 miljoni eurost eelarvet. Ta rõhutas, et 60 miljonit eurot katab lisaks fassaadile ka muid töid, mitte vaid pelgalt fassaadi uuendust.

Hea küsimus on, kas ikka Carrara marmori valik fassaadi kattematerjaliks oli hea valik. Hoone peab olema sarnane esialgsele ja fassaadi saab ka teha graniidist, mis on odavam, kuid vastupidavam.

1997. aastal otsustas Carrara marmori kasuks Helsingi linnavalitsus. Seevastu arhitekti lesk Elissa Aalto toetas Betheli valget graniiti.

„Finlandia maja tuleb kaitsta. See on ainus oluline asi, millest kinni pidada,“ ütles Alvar Aalto sihtasutuse juhatuse esimees Tommi Lindh. „Kusagil pole kirjas, et materjaliks peab olema marmor.“