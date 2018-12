Soomlaste Eesti-huvi jahtumist ei kompenseeri ühestki rahvusest turistid

Eestit on tänavuse aasta kümne kuuga külastanud 65 000 soomlast vähem kui mullu, näitavad statistikaameti arvud. Sellise hulga turistide tulemata jäämine hakkab silma juba igale välismaiste klientidega vähegi kokku puutuvale ettevõttele. Soomlaste osakaal turistidest on aegade jooksul kujunenud nii suureks, et ühegi teise riigi külastajate tulv ei suuda soomlaste puudust praegu tasa teha.

EAS võib küll hõisata Aasia turistide arvu mitmekordistumise või venelaste reisihuvi taastumise pärast, aga nende hulk on endiselt väike. Oktoobrikuu statistika tõstsid plusspoolele hoopis eestlased ise, kes arendasid hoogsalt siseturismi ja ööbisid väljaspool kodu.