Soome Metsä kontserni Eestisse ehitatav vineeritehas tuleb tõenäoliselt Pärnusse maatükile, kuhu pidi omal ajal laienema Visu suuski tootev Pärnu vabrik Viisnurk.

1990ndate keskpaigas eraldas Pärnu linn suure maatüki Rääma raba servas linna toona ühe suurema tööstusettevõtte, suusa- ja mööblivabriku laienemiseks. Laienemist aga ei tulnud, suusatootmine hoopis lõpetati ning Viisnurk jagunes kümme aastat hiljem tootmisettevõtteks ja kinnisvaraarendajaks. Viimase, börsil noteeritud Trigon Property Managementi (TPD) -nimelise firma bilanssi läks ka tehase laienemiseks ette nähtud maatükk. Viisnurk keskendus aga mööbli- ja puitplaaditootmisele ning vahetas nime Skanoks.

Sel nädalal teatas TPD, et on sõlminud eellepingu maa müügiks Metsäle.

Metsä teatas juuni alguses kavatsusest ehitada Eestisse suur vineeritehas. Tehase asukoht oli siis veel lahtine. Oktoobris märkis Metsä, et on Pärnus sõlmimas lepingut suure maa-ala omandamiseks, kuid tehase võimalik asupaik on siiski ka veel Tartu.

Pärnu tehas peaks plaanide kohaselt valmima 2018. aastal. Pärnu tehasesse tuuakse Metsä Soome Suolahti tehasest kasevineeri tootmisliin, Soome Äänekoskisse aga püstitatakse uus vineerispooni liin. Eesti ja Soome investeeringuteks kokku on Metsä plaaninud sada miljonit eurot, millest umbes pool kulutatakse Soomes ja pool Eestis.