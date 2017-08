Sõõrumaa arendus pahandab linnaelanikke

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa plaan ehitada Tammsaare ärikeskuse kõrvale uus büroohoone on kohalikud elanikud tagajalgadele ajanud, kirjutab Äripäev.

Seda põhjusel, et kõrge hoone kerkiks muinsuskaitseobjekti ette ja miljööväärtusliku ala lähedale, mis kohalike hinnangul kahandaks märkimisväärselt nende alade väärtust.

Muinsuskaitseobjektide ümber ehitades tuleb jälgida, et uued hooned ei varjutaks vaadet kaitse all olevatele objektidele. Sõõrumaa firmale ESS Kinnisvara kuuluval kinnistul aadressil Järve tänav 34a, kuhu uut büroohoonet kavandatakse, asub muinsuskaitse all olev Tondi sõjaväelinnaku staabihoone.

