Sõõrumaa kutsutakse Eesti Raudtee nõukogust tagasi

Rahandusminister Sven Sester tegi täna majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku kutsuda Eesti Raudtee nõukogust tagasi Urmas Sõõrumaa.

Saadetud kirjas ütleb Sester, et tuginedes Nimetamiskomitee 13. aprillil tehtud ettepanekule, tuleks Sõõrumaa Eesti Raudtee nõukogust tagasi kutsuda. Uueks nõukogu liikmeks pakkus ta Raigo Uukkivi.

7. veebruaril tegi Urmas Sõõrumaa ise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile avalduse paludes ennast nõukogust tagasi kutsuda.

"Olen pikalt olnud AS Eesti Raudtee nõukogu liige ja andnud endast parima Eesti transiidisektori töös hoidmiseks. Kahjuks on vaatamata minu ponnistustele nii transiidimaht kui ka AS Eesti Raudtee finantsolukord jõudnud nukrasse seisu. Võttes arvesse transiidimahu vähenemist olen rõhutanud vajadust kulude kokkuhoiuks ja minu initsiatiivil on lihtsamate teenuste sisseostu pealt suudetud ca 30% kokku hoida."

"Tunnen, et hetkel ei saa ma enam oluliselt kaasa aidata AS Eesti Raudtee tegevuse tõhustamisele ja tulenevalt sellest palun mind AS Eesti Raudtee nõukogust tagasi kutsuda," kirjutas Sõõrumaa.

Raigo Uukkivi alustas 1. märtsil tööd rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Varasemalt on ta töötanud tehnilise järelevalve ameti peadirektorina alates 2008. aastast. Tehnilise järelevalve amet on riiklik regulaator telekommunikatsiooni, tööstusohutuse ja raudteetranspordi valdkondades.