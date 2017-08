Sõõrumaa läks Tallinna koolide lepinguid ja Signaali puudutavate küsimuste pärast endast välja

"Ärge mängige sõnaga, tütarlaps blondide juustega, siit võib kohtukeiss tulla," ähvardas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kui intervjuus tulid jutuks tema ettevõtete lepingud Tallinna koolidega, kirjutab Äripäev.

"Kuidas te saate nii lolle küsimusi küsida?" küsis Sõõrumaa, kui ajakirjanik Vilja Kiisler päris tema väidetud seose kohta Signaaliga.

Sõõrumaa kinnitusel saadi koolide leping ausa konkursi korras, mille korraldas Pricewaterhouse Coopers ja neid süüdistama minnes saate kaela kohtuasja.

„Koolide leping oli ajal, kui euribor oli 5 ja täna on null ja 20 miljon euro juures tähendab see miljon aastas. Aga alles eilsest lehest lugesin, et euribor hakkab tõusma ning mõne aasta pärast võib see uuesti viis olla."

„Sellega saavad spekuleerida ainult raamatupidamisharidusega inimesed, kellel puudub igasugune sotsiaalne arusaam, mis kontekstis on mingi asi sündinud. 2006 ega 2007 tänasesse päeva ümber tõsta on lihtsalt kohatu ja süüdimatu. Veel enam nende inimete poolt, kes ise selle juures on olnud algusest peale,“ rääkis Sõõrumaa.

Pikemat usutlust Urmas Sõõrumaaga saab vaadata Äripäevast.

Mais läks Tallinna transpordiamet riigi vastu kohtusse, kuna rahandusministeerium oli tunnistanud kehtetuks liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hooldusteenuse osutamise hanke aastateks 2017-2022. Võitnud oli selle hanke Signaal TM, mida on meedias juba aastaid Sõõrumaaga seostatud.

Ministeerium hakkas asja uurima hankel kaotajaks jäänud OÜ KiirWarren KL taotlusel. Hankedokumentide puuduste tõttu tuligi hange kehtetuks tunnistada.

Signaali omanik on ennast varjanud Šveitsis registreeritud firma taga. Aastaid Tallinna linnaga hästi läbi saanud ja pealinnas mitmeid ärisid omav Sõõrumaa on alati eitanud, et liikluskorraldusvahendeid valmistav, paigaldav ja hooldav Signaal kuulub temale. Näiteks on aga Signaali nõukogus olnud mitu inimest, kes on töötanud teistes Sõõrumaa firmades.