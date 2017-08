Sõõrumaa: ma vabandan, kui ma olen kellelegi liiga teinud

Suurärimees Urmas Sõõrumaa vabandab oma sõnul, kui tema märkused ajakirjanik Vilja Kiislerile kedagi solvasid. Sõõrumaal jätkus kriitikanooli aga ka meedia suunas.

Täna avaldatud videointervjuus nimetas ärimees Urmas Sõõrumaa Äripäeva ajakirjanikku Vilja Kiislerit blondiks tütarlapseks ja pidas tema küsimusi lollideks. Ärimees ise leiab, et teema on suureks puhutud.

"Tunne on normaalne, see kuidagi kajastus nii, et tundus terav. Kui Vilja Kiisler ütleb isegi, et olime sõbralikud enne ja pärast intervjuud. Aga kuna Eesti ajakirjandusele sellised väljendid meeldivad, siis mis seal ikka teha, see näitab ka midagi," ütles Sõõrumaa vastuseks küsimusele, kuidas ta ise palju furoori tekitanud intervjuule tagasi vaatab.

Ärimees näeb aga meedias skandaaliihalust. "Kui ma oleks teatanud teile, et tegin 10-millise investeeringu ja panin nurgakivi mingile järgmisele majale, siis kindlasti Eesti ajakirjandust see ei huvitaks sellisel määral," ütles Sõõrumaa. Teda ei veennud ajakirjaniku protest, et ka kinnisvaraarendused on kajastust leidnud.

"No kus ta huvitab...ma pean teid ikka meelitama siin ütleme ma ei tea millega kohale ja kindlasti sellist kajastust ei saaks," jäi Sõõrumaa endale kindlaks.

Kuigi Äripäeva ajakirjanikuga rääkis Sõõrumaa väljaspool eetrit ka heategevusprojektidest ja muust endale südamelähedasest, siis videoklippi nood teemad ei jõudnud. "Eks see intervjuu oligi üles ehitatud natuke teise suunaga...teravate küsimuste peale. Ütleme, et kõik, mis selle intervjuuga oli Äripäeval plaanis, nad tõenäoliselt selle saavutasid," sõnas Sõõrumaa.

"Vilja Kiisleriga on suhtlemine normaalne, kui ma kellelegi olen liiga teinud, siis ma vabandan kõigi ees, aga omast arust ma ei solva kedagi. Miskipärast mingid väljendid on, mille peale inimesed tunnevad ennast kohe puudutatuna. Kui ma ütlen Juku-Juku, siis keegi ju ei mõtle Juku-anekdootide ja kõigi nende lolluste peale, mis nendega kaasas käivad, aga kui sa ütled kellelegi brünett, siis ta arvab kohe, et mingi muu asi on ka kohe paigast ära," ütles Sõõrumaa.

"Kõik, mida me kuuleme ja näeme, on meie sisemise peegli küsimus. Meie reageeringust oleme üks pool alati me ise," võttis ärimees asja filosoofiliselt kokku.