Sõõrumaa: mina pooldan selliseid juhte nagu Trump

Suurärimees Urmas Sõõrumaa jäi pöördelise aastaga rahule. Kui enne oli vaikus, siis praegu on hakanud eesriie avanema. „Mulle sellised lahendused meeldivad!" kiitis ta Trumpiga kaasnenud muutust Äripäevale.

Kuidas olete rahul praeguse valitsusega?

Mina ei nurise. Neil on oma töö ja minul oma töö. Ja mul ei ole aega väga palju nende tegemisi jälgida ega tahaks neid kritiseerida ka.

Mida Trump endaga kaasa toob?

Trump tõi elevust kaasa ja tekitab seda edaspidigi. Ma ütlesin ammu enne valimisi juba, et mulle sellised lahendused meeldivad, sest maailm oli liiga sumbunud olekus ja hästi palju oli lõhkemata paiseid, mis peitsid endas võltsust, vale ja varjamist. Paljud asjad on hakanud avanema ja mul on selle üle ainult hea meel. Igal juhul nõuab maailm teistmoodi ja reaalsemat pilku elule.

