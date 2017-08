Sõõrumaa: nõukogude liikmed võiksid lõpuks hakata millegi eest vastutama

Mitme riigiettevõtte nõukogus olnud ning aprillis omal soovil Eesti Raudtee nõukogust lahkunud Urmas Sõõrumma sõnul üritatakse palgatõusuga arvatavasti nõukogu liikmete vastutust ja kvaliteeti tõsta.

Eesti Päevalehes ilmunud artiklis kirjutatakse sellest, kuidas veebruaris tööd alustanud nimetamiskomitee on poolte riigifirmade nõukogudes korra majja löönud, vahetades välja nõukogude liikmed ning tõstnud konkurentsivõime suurendamiseks liikmete palku.

„Riigiettevõtete nõukogud on mõnel määral teistsugused kui eraettevõtete omad. Tihtipeale täidavad nad ka teatud sotsiaalset rolli. Las palgatõus olla, aga samal ajal võiks riigi ettevõtete nõukogude liikmed hakata lõpuks millegi eest vastutama," kommenteeris Sõõrumaa.

"Eraettevõtluses valitakse nõukogudesse inimesed, kellel on endal häbitunne, mis sunnib neid ära minema, kui ettevõttel ei lähe hästi. Või kui see puudub, siis lüüakse nad lihtsalt minema. Enamasti on nõukogu liikmed ka osalised ja nende enda raha on ettevõttes mängus. Aga riigi ettevõtete nõukogud on siiamaani tihtipeale kirjutanud alla otsustele, mis on hiljem tekitanud sadades miljonites kahju, aga keegi ei viitsi selle pärast isegi punastada,” nentis Sõõrumaa.

Tuhat või paar tuhat eurot tema sõnul tegelikult ei aita, aga samm kvaliteedi poole on siiski tehtud. „Nõukogu liige olemine on ajakulu ja sa pead asjadega kogu aeg kursis olema. Varasemad, alla 500-eurosed tasud olid sümboolsed naljanumbrid. Jah, parlamendis istuvale poliitikule on ta abiks ikka, aga ettevõtluses edukalt tegutseval inimesel kulub ettevalmistuseks ja nõukogu koosolekutel istutud ajaks palju suurem summa, mida paarsada eurot kuidagi ei kompenseeri,” lausus Sõõrumaa.