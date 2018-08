Sõprus sai läbi. Kuidas Vene gaas muutus Saksamaale probleemiks

Nord Stream 2 on mõeldud selleks, et ajada kiil Saksamaa ja tema liitlaste vahele. Nii põhjustab see Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile peavalu.

USA presidendile Donald Trumpi jaoks on Nord Stream 2 kohutav torujuhe, mis suurendab Saksamaa sõltuvust Venemaa energiast. Venemaa toetatud separatistidega sõdiv Ukraina kardab jällegi, et uus torujuhe võimaldab Ukraina välja lülitada tulusast maagaasi transiidiärist.

Praegu toimuv on äratus Merkelile. Kui atlandiülene allianss on ebakindel ning Venemaa ja Hiina mõju kasvamas, peab nüüd Saksamaa võtma Euroopas poliitilise liidri rolli.

„Maailmakord on surve alla,“ märkis Merkel juulis. „See on meile väljakutse. Saksamaa vastutus kasvab, sakslased peavad tegema rohkem.“

Aprillis tunnistas ta esmakordselt, et Nord Stream 2 puhul tuleb arvestada ka poliitiliste kaalutlustega. Seni oli ta kirjeldanud torujuhet vaid majandusliku projektina.

Enamus Euroopa riike soovivad, et Saksmaa oleks aktiivsem Euroopa mõju kehtestamisel ja kaitseks idapoolseid naabreid Venemaa närvilise käitumise eest.

Kuid Ukrainat vältides Vene maagaasi Saksamaale toimetamine tähendab, et Ukraina transiiditulud kuivavad kokku ning Poola ja Balti gaasivarustust on lihtsam katkestada.

Usaldus kaob

„Nord Stream 2 hind on Baltimaade, Poola ja Ukraina usalduse kaotamine,“ ütles Merkeli liitlane parlamendi välisasjade komitees Roderich Kiesewetter. „Me oleme sakslastena alati hoidnud läände, kuid Venemaal on õnnstunud vähemalt energiapoliitikas tõmmata Saksamaad Lääne solidaarsusest eemale.“

Paljude analüütikute arvates on Nord Strem 2 äriplaan õhkõrnal jääl kõndimine. See on juba teine torujuhe, mis ühendab Läänemere alt Venemaad ja Saksamaad. Nord Stream 2 kahekordistab läbilaskevõime, kuid tulevikus oodatav nõudlus on küsimärgi all.