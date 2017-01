Soraineni advokaadibüroo maksutiimiga liitub veebruari algusest advokaadina Kaido Künnapas, senine LMP büroo partner. Ta hakkab esindama kliente maksuvaidlustes ja maksuplaneerimise küsimustes ning soovib kindlasti tegeleda ka laiema ühiskondliku tähtsusega maksuasjadega, teatas advokaadibüroo.

Künnapase hinnangul on Eesti oma innovaatilise tulumaksusüsteemiga ettevõtjasõbralik riik, kuid meie õiguslik maksukeskkond tuleks selgemaks vaielda. Hiljuti kaitses Kaido Künnapas Tartu Ülikoolis doktoritööd, mis käsitles ennetavate maksutagatiste teemat.

„Eestis on levinud komme arestida oletatavate maksumaksjate vara enne, kui maksuotsused tehakse,“ märkis Künnapas. „See tähendab, et ettevõtte vara arestitakse oletuste pinnal, et maksukohustus võib olla. See õiguslik olukord ja senine praktika vajaksid parandamist. Ennetavad maksuarestid ei tohiks olla nii ulatuslikud – ka seadusandja arvates pidi see olema pigem erandlik meede.“ Künnapase hinnangul puudutab see praktika pea kõiki maksumaksjaid, kes võib-olla on jäänud maksude tasumise eest võlgu ja kes pole piisavalt varakad. Nii võib väikse ja – mis peamine – oletusliku võla pärast kaotada ligipääsu kontodele ning pankrotirattasse sattuda, selgitas ta.

Doktorikraadi kaitsmisel oli auditooriumis huvitav olukord. „Seal oli ka maksuameti tulude osakonna peajurist, kes kunagi selle paragrahvi välja mõtles, mille ma oma töös läbi hekseldasin,“ viitas Künnapas, lisades, et tekkis meeldiv diskussioon ja peatselt ootavad seda paragrahvi ilmselt muutused selguse suunas.

Kaido Künnapasel on mitmeid kogemusi seadusliku keskkonna muutmisel. Näiteks tuli mõni aeg tagasi välja krediidiandjate ja -vahendajate seadus, mille kohaselt kõik, kes andsid tarbijatele laenu, pidid tegevusloa saama. Seadus kohustas tegevusluba taotlema ka neid laenuandjaid, kes tahtsid varem välja antud laenu lihtsalt tagasi saada vastavalt kokku lepitud maksegraafikutele.

„Koostöös õiguskantsleriga õnnestus meil üks seaduse säte ära muuta,“ ütles kaasuses ligi 20 automüüja ja paari hüpoteekkrediidiandja huve esindanud Künnapas. Värske Soraineni maksutiimi liige lisas, et riigikogus ja ministeeriumis ilmselt mõisteti, et kohtusse mineku korral midagi head riigile tulemas ei oleks, kuna põhiseadusvastasus oli küllaltki selge.

Soraineni maksutiimi juht, partner Allar Jõks ütles, et tiim saab liikmeks ühe turu parima ja kogenuima maksuadvokaadi ning see teeb meeskonna väga tugevaks. „Kaidol on ülihea maine, muljetavaldav kliendivõrgustik, ta on üks väheseid doktorikraadiga maksuadvokaate Eestis ja ta on end samas LMPs näidanud väga tugeva praktikuna,“ loetles Jõks Künnapase tugevusi.

Jõks lisas, et Künnapase kasuks räägib seegi, et ta on maksuteemade kõrval asjatundlik ka teistes õigusvaldkondades. „Ta teab, kuidas äri toimib,“ nentis Jõks.

Lisaks advokaaditööle on Kaido Künnapas õppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid tsiviil- ja halduskohtumenetlusest ning loeb majandusteaduskonna välistudengitele kursust ettevõtluse õiguslikust keskkonnast. Kaido on ka aktiivne akadeemiline kirjutaja, näiteks hiljuti avaldas rahvusvaheliselt tuntud kirjastus Springer raamatus „The Future of Law and eTechnologies” Kaido kirjutatud peatüki krüptorahast, mis käsitles põgusalt ka maksuküsimusi.

Künnapas on Eesti Advokatuuri, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi, International Fiscal Associationi noorteühingu ja Noorte Advokaatide Ühingu liige. Ta võtab meedias sõna arvamusliidrina ning on oodatud esineja konverentsidel nii Eestis kui ka mujal. Vabal ajal mängib ta trumme ja võrkpalli ning tegeleb võitluskunstidega.