Sõrmejäljega avatav seljakott ehk kuidas Eesti idufirma kuningad noori leiutajaid koolitavad

Eesti 2.0 (mitte segamini ajada Eesti 200-ga) on mittetulundusühing, mille eesmärk on inspireerida koolinoori valima tehnoloogiapõhist tulevikku. Suvekoolis Hüppelaud tegutsevad mentoritena Eesti 2.0 asutaja ja 2014. aastal firma CrabCAD 100 miljoniga maha müünud Hardi Meybaum ning Transferwise’i asutaja Taavet Hinrikus. Meybaumi sõnul ületas eelmise aasta Hüppelaud kõiki nende ootusi, sest noored olid hakkajad ja projektide lõpptulemused muljetavaldavad. Samas osutus väikeseks takistuseks üllatavalt kesine programmeerimisoskus, millest küll juhendajate abiga üle saadi. „Meil olid fantastilised mentorid, kes tegid jooksvalt kiirkursusi ja kõik said oma tooted valmis,” ei hoia Meybaum kiidusõnu tagasi.