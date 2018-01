Soros: Facebook ja Google on monopolid, mida võidakse kasutada demokraatia mahasurumiseks

Miljardärist investor George Soros ründas eile Davosi maailma majandusfoorumil teravalt tehnoloogiahiide Facebooki ja Google’it, nimetades neid monopolideks, mida autoritaarsed režiimid võivad manipuleerida demokraatia mahasurumiseks.

„Facebook ja Google kontrollivad faktiliselt enam kui poolt kogu interneti reklaamitulust,” ütles 87-aastane Soros oma iga-aastasel Davosis võõrustataval õhtusöögil peetud kõnes, vahendab AFP.

„Nad väidavad, et on pelgalt informatsiooni levitajad. See, et nad on monopolilähedased levitajad, muudab nad avalikeks vahenditeks ning peaks allutama nad rangematele regulatsioonidele, eesmärgiga säilitada konkurents, innovatsioon ning õiglane ja avatud universaalne ligipääs,” lausus Soros.

Soros ennustas, et tehnoloogiahiiud teevad kompromisse, et pääseda ligi võtmetähtsusega turgudele nagu Hiina, tekitades liidu autoritaarsete riikide ja nende suurte andmerikaste IT-monopolide vahel.

„Selle tagajärg võrgus võib vabalt olla totalitaarne kontroll, mille sarnast poleks isegi Aldous Huxley ega George Orwell ette kujutanud,” ütles Soros.