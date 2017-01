Miljardärist spekulant George Soros ütles Bloombergi televisioonile Davosis, et USA valis diktaatoriihalusega Donald Trumpi presidendiks.

Soros ütles, et miljardärist Trump kukub riigivalitsemisel läbi, sest tema vaated on vastuolulised ja ministrid hakkavad üksteisega võitlema, millele viide tuli juba Senatis aset leidnud ministrikanditaatide kuulamisel.

Novembris Triumpi valimisvõidust tingitud börsitõus taltub, lausus ta. Börsiralli läks käima, kuna Trump lubas vähendada regulatsioone ja suurendada kulutusi.

„Ebaselgus on tipus ja see on pikaajalisel investeerimisel vaenlane,” ütles Soros Fund Managementi juht. „Me ei usu, et finantsturgudel läheb hästi. Praegu veel kõik tähistavad. Ükskord selgub reaalsus.”

Sorose pessimism on läinud talle kalliks maksma. Ta kaotas peaaegu miljard dollarit, kuna Trumpi võidu järel algas börsiralli, kuid tema panustas börsi langusele, kirjutas Wall Street Journal.