Soros ja Rockefeller astusid rikkurite maksude langetamise vastu

Enam kui 400 USA miljardäri ja miljonäri tegid USA Kongressile pöördumise, milles paluvad nende makse mitte langetada. Pöördumisele on oma allkirja andnud näiteks George Soros, rõivadisainer Eileen Fisher ja filantroop Steven Rockefeller, kirjutab Washington Post.

Rikkad ameeriklased, arstid, advokaadid, ettevõtjad ning tippjuhid märgivad oma pöördumises, et kõige rikkamate maksude langetamine oleks viga ajal, mil riigi võlakoorem on kõrge ning ebavõrdsus tagasi sellisel kõrgel tasemel, mida ei ole nähtud 1920-ndatest saadik.

Pöördumise teinute hinnangul tuleb rikaste makse mitte langetada, vaid pigem tõsta.

USA ettevõtete kasumid on rekordilised ning rikastel ei ole veelgi rohkem raha tarvis. Valitsus peaks suunama raha nendesse ettevõtmistesse, millest võidaksid kõik kodanikud: haridusse, teadusesse, taristuprojektidesse ja tervishoidu, märgitakse kirjas.

Septembri lõpus tutvustas USA president Donald Trump viimase kolme aastakümne kõige massiivsemat maksureformi kava. Valge maja ning vabariiklased usuvad, et maksureform soodustab investeeringuid ning sellega riigi majanduskasvu. Trumpi kriitikud väidavad, et plaan on kasulik vaid rikastele ning ettevõtetele ning võib eelarvepuudujääki kasvatada triljonite dollarite võrra.