Soros: sotsiaalmeedia on sama sõltuvustekitav kui kasiinod

Miljardär George Soros Foto: PASCAL LAUENER, REUTERS

Miljardärist investori George Sorose sõnul on Facebook, Google ja teised sotsiaalmeediavõrgustikud nagu kasiinod, sest nad manipuleerivad oma kasutajatega, et nende tähelepanu võita ja hoida. Samuti muutuvad need Sorose sõnul hoopis "innovatsiooni piduriteks", kuna lämmatavad selle oma võimsusega.