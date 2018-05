Sorose arvates podiseb juba järgmine üleilmne finantskriis. Eurol ei tohi lasta hävitada Euroopa Liitu

Kallinev dollar ja kapitali pagemine arenevatelt turgudelt võib viia järgmise suure finantskriisini, rääkis spekulant George Soros, kes ühtlasi hoiatas, et Euroopa Liidu ees on kohene eksistentsiaalne oht.

Iraaniga tuumaleppe loobumisest ning ELi ja USA transatlantilise alliansi hävitamine peaks avaldama negatiivset mõju Euroopa majandusele ja viima arenevate maade valuutade devalveerimiseni, ütles täna Pariisis kõnet pidanud Soros. „Me võime olla teel järgmise finantskriisini.“

Karm hoiatus miljardärist rahajuhilt tuli ajal kui Itaalia valitsuse võlakirjade tootlus hüppas mitme aasta kõrgeima tasemeni. Samal ajal on ka suured arenevad turud nagu Türgi ja Argentina hädas galopeeriva inflatsiooniga. Kuid kõige hullema väljavaate jättis ta Euroopa Liidule, kirjutab Bloomberg.

„Kõik mis saab minna valesti on läinud sedasi,“ ütles ta kritiseerides pagulaskriisi ja kasinusmeetmeid, mis tõi võimule populistid ning viis brexitini. „See pole enam ilukirjanduslik väljend, et Euroopa on eksistentsiaalses ohus, see on karm reaalsus.“