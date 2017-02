Ministeerium kardab operaatorit valides jälle vaidlustesse takerduda, kuid meeskond peaks juba laeval harjutama.

Praegu künnab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist Soela väina 46-aastane parvlaev Subsea Seven, mis äsja abitult merele triivima jäi, kuid mais peaks ajutine olukord saarteelanike õnneks lõppema. 26. aprilliks peab Saaremaa laevatehas Baltic Workboats tellijale ehk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile üle andma tuttuue parvlaeva Soela, mis ehitati spetsiaalselt Sõru-Triigi liini ehk Hiiumaa ja Saaremaa vahelise ühenduse jaoks. See on Eesti kohalikule laevatehasele juba viies parvlaev, mis on ehitatud väikesaartega ühendust pidama.