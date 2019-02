Šoti professor: suurfirma jaoks oleks näiteks Taxify ostmine käeharjutus, aga väikeriigi majandusele on sellised ettevõtted eluliselt olulised

“Tarkvaratootmisele pannakse liiga palju ootusi ja vähe asutatakse reaalseid tootmisettevõtteid. Kuigi vahepeal arvati, et arenenud riigis pole tootmisettevõttele kohta, siis praeguseks on laiem trend traditsioonilise tootmise Euroopasse tagasi toomine, mida toetab neljas tööstusrevolutsioon ehk tarkade masinate kasutamine. Kõik inimesed lihtsalt ei saa kõnekeskuses või kingapoes töötada,” põrutas Bititci ja lisas, et füüsilist tootmisettevõtet on ka oluliselt raskem ja ka kallim riigist ära viia.

“Hiinlased ostsid Volvo ära, aga arendus ja tootmine jätkub endiselt Rootsis. Samamoodi peab tootmine jääma ka Eestis alles, sest see loob töökohti. Ühe tootmisega seotud töökohaga kaasneb vähemalt kaks töökohta teeninduses,” tõi Bititci näite.

Ettevõtluskõrgkoolis Mainor külalisloengu andnud Umit Bititci on Eestis nädala lõpuni, et koostöös Mainori külalislektori ja juhtimiskonsultandi Elar Killumetsaga aidata kohalikel ettevõtetel luua agiilseid strateegia elluviimise süsteeme, et organisatsioon paremini ja kasumlikumalt toimima panna.