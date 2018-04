Šotlased võtavad taara tagastamisel Eestist šnitti

Šoti keskkonnakaitsjate ja poodnike delegatsioon käis Eestis meie pandipakendisüsteemiga tutvumas. Eesmärk oli välja selgitada, miks meil neist poole rohkem pakendeid tagastatakse, kirjutab ITV.com.

Eesti taaraautomaadid suudavad tuvastada võõramaiseid pudeleid. Sama vajadus võib tekkida ka Šotimaal, kui seal läheb süsteem käima enne Inglismaad.

Samuti muretsevad šotlased, et suured poed võivad küll pudeleid vastu võtta, aga väikestele paneks see suure koormuse. "Suured nagu Lidl ja Tesco saavad hakkama, aga minusugusel väiksel poepidajal ei ole selleks ruumi," kurtis üks.

Pandipakendi juht: oleme Euroopas mitmes mõttes erilised

„Eesti pandisüsteem on Euroopas mitmes mõttes eriline. Ühelt poolt on oluline, et meie loodud protsessid töötavad väga efektiivselt. Oleme selle saavutanud suuresti tänu automatiseeritusele pandipakendite keskses käitluskeskuses. Teisalt on Eestis hästi toimiv kontrollinmehhanism, mis vähendab süsteemis tekkivaid potentsiaalseid kadusid. Ka see, et oleme teenuse sisseostmise asemel loonud oma käitluskeskuse, on Euroopas pigem erand kui reegel. Nii teame kõiki detaile ja saame pakkuda efektiivsemat ning paremat teenust kui teised ELi riigid," ütles Eesti Pandipakendi juht Rauno Raal Ärilehele.