Sotsiaalmeedia rasked ajad jätkuvad: suurfirma eemaldas reklaamid Snapchatist

Joogitootja Diageo teatas, et lõpetas reklaamide ostu sotsiaalmeedia keskkonnas Snapchat, sest tekkis kahtlus, et üks nende Captain Morgani reklaam jõuab alla 18-aastaste tarbijateni, kirjutab Marketing Week.

Tegelikult pani reklaamile keelu peale Suurbritannias tegutsev Advertising Standard Authority (ASA). Kampaania ise toimus eelmise aasta juunikuus. Selle vormiks oli nö Snapchati fotot muutev vidin ehk et kasutaja sai oma näo muuta Captain Morgani näoks ning lisaks olid seal kaks alkoholiklaasi, mis olid ekraanil kokku löödud.

Reklaami uuris ASA seetõttu, et selline lahendus võib eriti apetiitne tunduda just alla 18-aastastele. Selline lahendus on justkui mõeldudki alaealistele. ASA peamine mure oli, et inimesed valetavad oma vanust juba Snapchati platvormile tulles. Seal on minimaalne vanus teatavasti 13. Juba seetõttu võisid nad seda reklaami näha. Nii otsustati see ära keelata.

Marketing Weekile teada olevalt on just vanuse mitte-kontrollitavus põhjuseks, miks Diageo otsustas reklaami tellimise üldse lõpetada. Nad ei ole välistanud, et nad naasevad, aga ootavad, et plarvormi standardid muutuksid.

„Me tegime kõik mõistlikud sammud, et meie poolt sisestatud sisu ei jõuaks alla 18-aastastele. Me oleme nüüd lõpetanud igasuguse reklaamide ostu Snapchatti üle maailma, kuni me oleme veendunud, et Snapchati poolt välja töötatud vanuse tuvastamise mehhanismid töötavad," ütles Diageo kõneisik.

Uurimise ajal teatas Snapchati haldav firma Snap, et Captain Morgani reklaamile oli pandud peale vanusepiirang ning et seda võimaldati kasutada vaid neil, kes olid end registreerides märkinud enam kui 18-aastaseks.

Sotsiaalmeedia platvorm ütles ka, et 77% Suurbritannia Snapchati kasutajatest olid registreerides 18-aastased ja vanemad. Seda aastal 2016.

ASA sai aga teada, et 13- kuni 17-aastaseid kasutajaid on Snapchati Suurbritannia kundede seas vaat et kõige rohkemgi. Nad viitasid Ofcomi uuringule, kust tuli välja, et 12- kuni 15-aastaste seas oli Snapchati kasutajate osakaal 2016. aastal 51% ja 2017. aastal 58%.

Sama uuring näitas, et 8- kuni 11-aastaste seas oli 104 inimesel, kel oli sotsiaalmeediakonto, 34 protsendil just Snapchati profiil. ASA seadis niisiis tõsise kahtluse alla keskkonna vanuse tuvastamise taseme.

Snapchat on öelnud, et nad on ASA otsuses pettunud, sest nüüdseks on neil ühed nutikamad vanuse tuvastamise süsteemid. Näiteks teevad nad järeldusi inimese vanuse kohta järgides nendele huvi pakkuvat sisu.