Sotside lemmikkõrtsmik tunneb tõsist muret: aktsiisitõus tabab enim kultuurseid tarbijaid

Paap Toonela ütleb, et alkoholiaktsiisi tõus lööb karmilt just käsitööõllede tootjaid, sest hinnalagi on niigi käes. Suurtel kontsernidel on mänguruumi palju rohkem. Foto: Priit Simson

Pööbli omanik Paap Toonela räägib Ärilehele antud intervjuus, et joogi- ja söögikohtade turul on viimastel aastatel toimunud olulised muutused. Eestimaalased õpivad tasapisi kultuurselt jooma ja aktsiisitõus annab hoobi just haritumale kliendigrupile.