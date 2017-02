SpaceX valmistub lennutama kahte kosmoseturisti ümber Kuu juba järgmisel aastal

Kaks põnevuse kütti maksavad SpaceX-ile miljoneid, et reisida ümber Kuu juba järgmisel aastal.

SpaceX-i tegevjuht Elon Musk teatas esmaspäeva pärastlõunal, et kosmoseturistid olid juba maksnud märkimisväärse tagatisraha plaanitava reisi eest.

Peagi läbivad nad fitness testid ning seejärel tehakse algust nende koolitamisega.

Ettevõte on veendudnud, et tegemist ei ole ühekordse ülesandega. SpaceX kinnitas, et teised inimesed on väljendanud suurt huvi taolise reisi vastu. Kahe esimese reisija nimed hoitakse siiski saladuskatte all. Spekuleeritakse, et säärane ettevõtmine võib maksta kosmoseturistile ligi sada miljonit dollarit või enamgi.

Kosmoseturistid on varem maksnud Venemaa valitsusele enam kui 20 miljonit dollarit, et reisida rahvusvahelisse kosmosejaama. NASA on makstud venelastele aga suisa ligi 80 miljonit dollarit inimese pealt, et saata astronaudid kosmosejaama.

SpaceX ei ole avaldanud veel, kui palju võiks maksta umbes nädalane reis kosmosesse.

SpaceX on pannud paika väga jäiga ajakava selleks, et missiooni oleks võimalik valmistada ette.

The Falcon Heavy raketi katselendu on oodata juba sel suvel ja Crew Dragon kosmoselaeva deolend toimub käesoleva aasta teises pooles.Crew Dragon peaks mahutama kahte turisti.

"Järgmisel aastal saab olema suur aasta inimeste vedamises kosmosejaama ja loodetavasti ka kaugemale," ütles Musk oma kõnes ajakirjanikele.