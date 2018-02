Spekulatsioonid Saksamaal: Ardo Hanssonist võiks saada uus Euroopa Keskpanga juht

Saksamaal levivad meedias kuulujutud nagu oleks Eesti Panga president Ardo Hansson Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli seas soosik Euroopa Keskpanga juhatusse.

Kuulujuttude kohaselt ei pea Merkel kuigi tõenäoliseks, et sakslane saaks pärast Mario Draghi ametiaja lõppu Euroopa Keskpanga juhiks. Sestap sobiks kohale mõne väikeriigi, näiteks mõne Balti riigi või Hollandi konservatiivne keskpankur. Ardo Hansson olevat nimekirjas väga kõrgel kohal.

Kuidas aga Ardo Hansson sellistesse spekulatsioonidesse suhtub?

„Kuni 2019. aasta juunini keskendun Eesti Panga presidendi ja Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ülesannete täitmisele. Kuigi Euroopa Keskpangas töötamine oleks erialaselt väga huvitav väljakutse, siis olen elu jooksul töötanud seitsmes riigis ja seda arvestades ma järgmise paari aasta jooksul kindlasti kuhugi kolida ei plaani,“ ütles Ardo Hansson Ärilehele.

„Eestis elamise suureks plussiks on minu jaoks ka see, et lapsed saavad Eestis üles kasvada. Spekulatsioone minust kui võimalikust Euroopa Keskpanga juhatuse liikmest võtan komplimendina Eesti Panga kolleegidele, kes toetavad minu tööd Frankfurdis väga kõrgel tasemel tehtud euroala majanduse analüüsi ja järeldustega.“