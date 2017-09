Spliti lennujaama jäänud reisija: Nordica ei vastanud kõnedele ja eiras hädas kliente

Eile jäi lennukitäis reisijaid Spliti lennujaamas Tallinnasse tagasilendu ootama, sest Nordica vahetas esialgse lennuki rikke tõttu väiksema vastu. Delfile kirjutas lugeja, kes mõistab, et lennuliikluses tuleb probleeme ette, kuid peab arusaamatuks Nordica halba klienditeenindust.

„Igasuguse transpordi puhul tuleb arvestada probleemidega. Nii nagu hilinevad rongid ja bussid, võivad ära jääda, hilineda või broneeringu arvuga eksida lennufirmad. Kuid Nordica ei andnud antud olukorra kohta Spiltis kinni jäänud reisijatele mitte mingit infot,“ kirjutab lugeja.

Peale mitmeid vastamata kõnesid Nordica klienditeenindusse, otsustasid reisijad endale ise tagasilennud organiseerida. „Me ootasime viis tundi Spliti lennujaamas ilma igasuguse informatsioonita ja otsustasime ohjad enda kätte võtta. Ma rääkisin Poola lennufirma LOT Polish Airlines-i konsultandiga telefonis 44 minutit, et endale uus kompenseeritud lend saada,“ kirjeldas lugeja, kes ootab nüüd Zagrebis Varssavi lendu, et Poola kaudu lõpuks Eestisse jõua.

„Minu olukord pole kõige hullem. Osad reisijad jõuavad tagasi alles täna öösel ning osad ei saa üldse lennukiga Tallinnasse. Nemad lendavad Riiga, kust tulevad edasi bussiga koju. Kokkuvõttes venib paljude reisijate 2,5 tunnine lend kahe päeva pikkuseks,“ kirjeldas ta. „Nordica ei vasta kõnedele ega pole ühtegi e-maili või sõnumit reisijatele saatnud. Tundub, et neid lihtsalt ei huvita, kuidas inimesed koju saavad.“

Kuigi teekond koju kestab esijalgsest lennust maha jäänud reisijatel terve tänase päeva, ei kompenseerita tänast toitlustust. LOT Polish Airlines selgitas, et toitlustuse kompenseerimine kehtib ainult päevale, mil lend ära jäi ehk eilsele. „Nordica vabandab ainult siis, kui on vaja meediale kommentaari anda. Reisijate ees ei ole keegi veel vabandust palunud,“ ütles lugeja.

Nordica: reisijate eest oleks pidanud hoolitsema Spliti lennujaam

"Seoses LOTilt renditud suurema lennuki tehnilise rikkega eile, olime sunnitud opereerima väiksema, CRJ900 tüüpi masinaga. Sellest tulenevalt tekkis olukord, kus kõik Splitist Tallinna lendavad reisijad ei mahtunud 88-kohalisse lennukisse," selgitas Nordica avalike suhete juht Toomas Uibo.

"Kui lennuoperatsioonides tekib hilinemisi või lendude ärajäämisi, peab reisijate eest hoolt kandma ennekõike vastava lennujaama maapealne teenindus. Spliti lennujaama kohustuseks oli antud juhul jagada inimestele infot, toidutalonge, otsida neile alternatiivseid lende ja pakkuda vajadusel ka majutust koos toitlustamisega. See on tavapraktika kõikide lennufirmade puhul," rääkis ta.

Uibo sõnul ei pea ükski reisija endale ise uut piletit ostma aga ta võib seda teha, kui see on tema soov. "Lennujaam ei saa seda reisijale kuidagi keelata. Silmas tuleb aga pidada seda, et uue pileti ostmine on tehing kolmanda osapoolega ja lennufirmad ei kompenseeri seda kulutust. Küll aga säilivad teised kompensatsioonid lennu hilinemise, ärajäämise, majutuse, toitlustuse jms eest."

Eile oli Nordica lennugraafik sesoses puuduva lennukiga häiritud ja abi tuli osutada väga paljudele reisijatele. "Seetõttu olid ka meie telefoniliinid, vaatamata lisajõudude kaasamisele, ülekoormatud. Siiski suudeti päeva lõpuks pea kõikidele klientidele lahendused leida. Arusaadavalt mõjuvad sellised olukorrad reisijatele frustreerivalt. Meie kohus on teha taolised tõrked inimestele vähem valusaks," selgitas Uibo.

"Meie palve oli, et Spliti lennujaama saadetud väiksema asenduslennuki peale saaksid eelisjärjekorras lastega pered. Kuna kogu vajalik info reisijatele oli lennujaama kaudu edastatud, siis ei näinud me vajadust täiendavateks sms-teavitusteks," põhjendas ta.