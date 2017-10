Staarmaakler Charlie Viikberg kauplemiskirest: pinge on see, mis meeldib. Kui korra käe annad, siis lahti enam ei saa

Kohtume Viikbergiga esmaspäeval, tema ametlikul esimesel tööpäeval, mis tegelikult polegi päris esimene – ta on kaks nädalat ettevõttega tutvunud. Siiski lepime kokku, et energiafirma tööst on süvitsi veel vara rääkida. Meie viimasest töisest kohtumisest on möödunud pea paarkümmend aastat, aga Viikbergi olemus ei ole justkui muutunud. Vana tutvuse pinnalt on intervjuu ka sinavormis.

Oled oktoobrist riigifirma Eesti Energia energiakaubanduse juht. Kõrvaltvaatajale tundub valik pisut ootamatu.

Eesti Energia on üks Eesti suuremaid ettevõtteid, mis tähendab, et tal on ka ühed suuremad ressursid. Energiakaubandus on selle ettevõtte kogutoodangu edasimüüja. Kaubamaht, mis siit läbi käib, on märkimisväärne: sadades miljonites eurodes. Kui võrrelda finantsturgudega, siis Tallinna väärtpaberibörsi keskmine päevakäive on 200 000–300 000 eurot. Mastaabid on hoopis teised.