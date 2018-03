Stalnuhhin ostis kuluhüvitiste eest enda kirjutatud lasteraamatuid

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Keskerakonda kuuluv Mihhail Stalnuhhin lasi möödunud aastal endale kuluhüvitistena välja maksta 4300 eurot enda kirjutatud lasteraamatute eest, kirjutab ERR.

Mihhail Stalnuhhin esitas riigikogu kantseleile taotlusi raamate eest tasumiseks igakuiselt mullu jaanuarist kuni novembrini. Kogusumma aasta peale tuli 4331 eurot ja 29 senti.

Stalnuhhin tunnistas ERR-i uudisteportaalile antud intervjuus, et tegu oli ta enda kirjutatud raamatutega. Ise põhjendas ta olukorda sellega, et esinduskulud on enda esitamiseks ja ta kasutab raamatuid üritustel. "Panen välja igasuguste lasteürituste auhindadeks jne," ütles ta.

Küsimusele, kas selline tegevus on tema enda silmis riigikogu liikme hea tavaga kooskõlas ja kas ta ei näe siin huvide konflikti, vastas Stalnuhhin eitavalt. "Kas ma teen seda mitteametlikult? Kas see ei käi kantseleist läbi? Kui ma tulen lasteaeda ja kingin kõigile, kellel on see kuu sünnipäev raamatu, siis mida selles halba on?"

Stalnuhhin on varemgi silma jäänud omapärase nägemusega kuluhüvitistest.

Näiteks 2016. aastal lasi ta kuluhüvitistest auto liisingumakset tasuda, kuigi tal pole juhiluba. Sellest hoolimata on Stalnuhhin kuluhüvitiste eest liisinud lausa kaht autot, ühega neist sõitis tema poeg, teisega abikaasa, kes elab Narvas.