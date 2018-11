Tehnoloogiaettevõtja ja investor Allan Martinson on märkinud, et praegu on Eesti tehnoloogiasektoris võimsaim aeg ning tänavune Taxify 175 miljoni dollari kaasamine vaid jäämäe tipp.

Eesti idufirmade ökosüsteemi Estonian Mafia andmetel on Eesti idud kaasanud sel aastal kokku üle 320 miljoni euro, Martinsoni hinnangul on tegelikult ka 350 miljoni euro piir ületatud.

Martinson ütles, et kui ettevõtted on huvitatud iduettevõtetesse investeerimisest, võivad nad teha oma pakkumised, tuleb aga arvestada, et kapital ei ole ainult raha, vaid ka lisaväärtus.

