STARTER aitab noorte ideed ettevõtluseks vormida

Ettevõtlikkus ei eelda vastavat kõrgharidust, pigem just aktiivsust, algatusvõimet ja oskust kujundada ideest toimiv ettevõte.

Järjest enam noori soovib proovida kätt ettevõtjana ja alustada oma äriga. Kui veel mõni aeg tagasi valitses arusaam, et ettevõtjaks peaks õppima kindlasti mõne kõrgkooli majandusteaduskonnas, siis praegu see enam nii ei ole.

Millest alustada?

Sul on lahe äriidee, kuid puuduvad teadmised, kuidas sellest toimiv ettevõte kasvatada. Sul on teotahteline meeskond, kuid alles otsid seda ainsat ja õiget ideed.

Nii või teisiti on Sul võimalus asuda oma äri arendama. Selleks tuleb liituda STARTERcreative'i kolmekuuse arendusprogrammiga, mille käigus on võimalik omandada ettevõtluse põhitõed.

Programmi käigus tutvustame ärimudeli loomise, väärtuspakkumise kirjutamise, juhtimise ja meeskonnatöö, teenusedisaini ja tootearenduse, müügi ja turunduse ning idee esitlemise alusteadmisi.

Programmis osaledes on võimalus nõu saada parimatelt praktikutelt – mentoritena on kaasatud enam kui 50 Eesti tippettevõtjat ja -juhti. Jooksvalt kaasame ka välismaiseid eksperte erinevate sündmuste raames.

Hea nõu ja juhendamine on ärimaailmas sageli kallis teenus, kuid STARTERi programmis osalejatele on see tasuta. Võimalik, et teist nii head võimalust õppimiseks ja varajases faasis oma ideedele tagasiside saamiseks Eestis ei leidugi.

Ettevõtlus on igaühele

Arenguprogramm on suunatud meeskondadele. Selle võivad moodustada noored mistahes haridustasemelt – tudengid ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, kutsekoolist, aga ka gümnaasiumiõpilased.

Huvilistel on programmiga liitumiseks mitu võimalust. Üks neist on tulla avaüritusele Loomehäkk ja jätkata idee arendamist koolitusprogrammis. Teine võimalus on tulla programmi avakoolituspäevale, kus on samuti võimalus esitleda oma ideed või siis leida kellegi teise idee, millega ühineda.

Koolitusprogrammi järel avanevad parimatele võimalused liikuda ärimudelit edasi arendama inkubaatoritesse ja kiirenditesse.

Eelmistel aastatel osalenud meeskonnad on välja arendanud põnevaid ja innovaatilisi lahendusi – VR Quiz arendas virtuaalreaalsusel põhineva mängu muuseumi uutmoodi kogemiseks, Baltic Cruise Concertsi tiim lõi kruiisireiside turistidele suunatud lühikontsertide formaadi, Re-Energizersi meeskond omakorda töötab idee kallal, mis võimaldab mõõta inimeste rakendatavat energiakulu erinevate kasutajaliideste puhul. Meeskond Playfessor lõi haridusmängude platvormi, et pakkuda noortele paremaid haridusmänge ja mõõta sealjuures ka tulemusi.

Selle aasta kevadsemestri programmi võitja FabWire tegeleb tekstiilist juhtmete arendamisega. Nende meeskond võitis lisaks peaauhinnale (1000 eurot ja Latitude 59 piletid) veel kolm auhinda: Loov Eesti Creative Business Cupi finalisti koha, võimaluse osaleda Prototroni võistlusel top 40 hulgas ja Ajujahi otsepääsme 100 parima hulka.

STARTERcreative'i programm on semestripõhine ja järgmised meeskonnad alustavad 2017. aasta sügisel. Seepärast on praegu juba õige aeg mõelda, millise idee või meeskonnaga osalema tulla.

Kui soovid, et STARTER aitaks su ideed ettevõtlusesse lennutada, siis info ja registreerumise võimalused leiad kodulehelt www.starteridea.ee.